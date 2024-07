Mariborski mestni svet dopisno tudi o poslovanju holdinga

Maribor, 9. julija - Mariborski mestni svetniki so se na ponedeljkovi dopisni seji seznanili z revidiranim letnim poročilom Javnega holdinga Maribor in sprejeli sklep, da se bilančna izguba lanskega poslovnega leta pokrije v breme drugih rezerv iz dobička. Sklep, s katerim bi podelili razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta holdinga, ni bil sprejet.