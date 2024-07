Newyorške borze končale neenotno

New York, 8. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta danes nadaljevala z rastjo in trgovanje ponovno zaključila pri rekordnih vrednostih, saj vlagatelji čakajo na ključne podatke o inflaciji, ki naj bi prispeli v prihodnjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.