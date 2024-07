Odbor DZ o pospešitvi postopkov izgradnje sežigalnic

Ljubljana, 8. julija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes na zahtevo SDS razpravljal o gradnji sežigalnic v Sloveniji. Čeprav so se poslanci opozicije in predstavniki pristojnega ministrstva strinjali, da je treba pospešiti postopke izgradnje teh obratov, koalicija sklepov, s katerimi bi DZ k temu pozval vlado, ni podprla.