V SDS Stojmenovi Duh znova očitajo nevestno delo in zavajanje javnosti

Ljubljana, 8. julija - Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh po besedah poslanca SDS Tomaža Lisca svoje delo opravlja nevestno in zavaja javnost, zato so se v največji opozicijski stranki odločili za še drugo interpelacijo ministrice v tem mandatu. Izpostavil je tudi nova dejstva, ki so prišla v javnost glede nakupa 13.000 računalnikov.