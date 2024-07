Golob: Na lažne novice se lahko odzovemo le z vztrajnim ponavljanjem resnice

Ljubljana, 8. julija - Proti širjenju lažnih ali parcialnih informacij in novic in širjenju strahu se lahko borimo le z vztrajnim ponavljanjem resnice, je v odgovoru na poslansko vprašanje v zvezi z obveščanjem javnosti glede incidentov, ki vodi v stigmatizacijo določenih skupin prebivalstva, in načinom odzivanja uradnih organov, odgovoril premier Robert Golob.