V več evropskih državah pozdravili zavrnitev skrajne desnice na volitvah v Franciji

Pariz/Varšava/Madrid/Berlin/Caracas/Moskva, 8. julija - V Evropi in v svetu so si mnogi oddahnili po nedeljskem drugem krogu parlamentarnih volitev v Franciji, v katerem je presenetljivo zmagala levica, skrajna desnica pa je zasedla šele tretje mesto. Zadovoljstvo so izrazili zlasti voditelji na levem političnem polu, ki so pozdravili dejstvo, da so francoski volivci zavrnili skrajno desnico.