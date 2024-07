V ljubljanskem živalskem vrtu poginila 50-letna šimpanzinja

Ljubljana, 8. julija - V Živalskem vrtu Ljubljana se je v 50. letu poslovila najstarejša prebivalka, šimpanzinja Mojca. Pred dvema tednoma so pri njej opazili nenadno oslabelost. Do poslabšanja splošnega stanja šimpanzinje so privedle težave s srcem, zato so jo 27. junija evtanazirali, so sporočili iz Živalskega vrta Ljubljana.