Ljubljana, 8. julija - Seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali temo z naslovom Slovenija z gradnjo sežigalnic že močno zamuja, bo danes ob 15. uri (oz. 15 minut po prekinjeni seji DZ) v velikem salonu DZ (IN NE v mali dvorani, kot je bilo napovedano sprva) na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.