Vreme: Sončno z možnostjo popoldanskih neviht

Popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo v Gornjesavski dolini okoli 26, drugod od 28 do 32 stopinj Celzija. V torek bo na Primorskem sončno. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, možna bo kakšna ploha. Čez dan se bo jasnilo. Popoldne bo predvsem v hribovitih krajih kakšna nevihta. Na Primorskem bo do večera pihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem 34 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo sončno in še bolj vroče, popoldne bodo posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Iznad severovzhodne Evrope sega do vzhodnih Alp hladna fronta. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje razmeroma vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. Popoldne bodo posamezne nevihte, verjetnejše v hribovitih krajih. V torek bo sončno, v Alpah in Gorskem Kotarju popoldne ni izključena kakšna nevihta.

Biovreme: Danes in v torek se bo vremenska obremenitev zmanjševala. Postopno pa se bo stopnjevala toplotna obremenitev.