Azijske borze v nov teden s padci

Tokio, 8. julija - Indeksi na azijskih borzah so večinoma obarvani rdeče. Vlagatelji so previdni in čakajo nove gospodarske objave iz največjih svetovnih gospodarstev, ki bi lahko usmerile trg, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. So pa trgi pozdravili izid drugega kroga predčasnih parlamentarnih volitev v Franciji, kjer sicer nobena stranka ni dobila večine.