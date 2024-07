Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. in 7. 7.)

Ljubljana, 7. julija - Tuje tiskovne agencije so v soboto in danes med drugim poročale o petkovi prometni nesreči na avtocesti pri Vrtojbi, blizu slovensko-italijanske meje, v kateri sta umrla dva francoska državljana. Pisale so tudi o današnji maši Papeža Frančiška v Trstu, katere so se udeležili tudi slovenski verniki in cerkveni predstavniki.