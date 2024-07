Četverica polfinalistov na EP usmerjena proti Berlinu

pripravil Nejc Molan

Ljubljana, 7. julija - Od 24 reprezentanc, ki so začele nogometno evropsko prvenstvo v Nemčiji, ostajajo le še štiri. Te se bodo v torek in sredo merile v polfinalu. V Münchnu se bosta soočili Španija in Francija, dan kasneje v Dortmundu pa Nizozemska in Anglija. Zmagovalca se bosta v nedeljo, 14. julija, za evropsko krono pomerila v Berlinu.