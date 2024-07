Vreme: Delno jasno in vroče

Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v severozahodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija.

Ponoči bo na severu in zahodu še možna kakšna ploha ali nevihta.

V ponedeljek bo povečini sončno. Zapihal bo severovzhodni veter. Predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 29 do 33, v Zgornjesavski dolini do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bo v vzhodni Sloveniji še možna kakšna nevihta. V torek bo sprva lahko nekaj več oblačnosti, nato se bo zjasnilo. V hribovitih krajih popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodni veter. V sredo bo večinoma jasno. Vse bolj vroče bo.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo je ciklonsko območje. Hladna fronta sega od severne preko srednje Evrope do Alp. Nad naše kraje še vedno doteka zelo topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno in vzhodno od nas prevladovalo deloma jasno in vroče vreme, verjetnost za nevihte bo majhna. V krajih severno in zahodno od nas bo spremenljivo oblačno s posameznimi nevihtami. V severnem Jadranu bo prevladoval veter južnih smeri, ob nevihtah pa bo v krajih zahodno od nas prehodno zapihal severni veter.

V ponedeljek bo povečini sončno, v Alpah bodo popoldne možne posamezne nevihte.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.