Črnomelj, 6. julija - V reki Kolpi pri naselju Žuniči v občini Črnomelj so mimoidoči okoli 15.30 opazili truplo. Do brežine, kjer so ga prevzele pristojne službe, so ga prepeljali črnomaljski gasilci. Policisti okoliščine še preiskujejo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.