Ljubljana, 6. julija - Gorski reševalci so imeli tudi danes polne roke dela s pomočjo planincem. Posredovali so pri poškodbah planincev v Triglavski severni steni, pod Malo Mojstovko nad Šitno glavo, med sedlom Šija in Stolom, na Kališču, medtem ko so planincu Na Križu pomagali pri varni vrnitvi v dolino. Na Zaplati sta strmoglavila jadralna padalca v tandemu.