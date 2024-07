V Lendavi sinoči dva požara

Lendava, 6. julija - Murskosoboški policisti so bili v petek nekaj pred 22. uro obveščeni o dveh požarih, najprej so zagorele bale pri Dvojezični srednji šoli Lendava, nato še rastje v bližini Sinagoge v Lendavi. Oba požara so pogasili lendavski gasilci, policisti pa še zbirajo obvestila o vzrokih požarov, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.