Vreme: Delno jasno in vroče

V nedeljo bo delno jasno, več oblačnosti bo v severozahodnih krajih. Popoldne in zvečer ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 28 do 32, v severozahodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo delno sončno in vroče. V notranjosti Slovenije bo še možna kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno, še nekoliko bolj vroče bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega se je pomaknilo nad vzhodno Evropo in Balkan. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo, pred njo z jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka zelo topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in jutri bo prevladovalo deloma jasno in vroče vreme. V Alpah, kjer bo nekaj več oblačnosti, bodo popoldne in zvečer možne posamezne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V nedeljo bo vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.