Razočaranje pri Nemcih in Portugalcih, za finale Španija in Francija

Berlin, 6. julija - Španija in Francija sta prva polfinalista evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji. Razočaranje je po porazu v končnici podaljška z 1:2 proti Španiji veliko v nemškem taboru. Tudi Portugalci so mnenja da so bili boljša ekipa v dvoboju s Francijo, ki pa je tekmo dobila po streljanju enajstmetrovk (3:5).