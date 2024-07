Na 33. srečanju pod Najevsko lipo v ospredju pomen solidarnosti

Črna na Koroškem, 6. julija - Solidarnost ni zgolj lepilo, ki drži našo skupnost skupaj, temveč je tudi temelj naše prihodnosti, je na današnjem, že 33. srečanju pod Najevsko lipo dejal osrednji govornik, novi evropski poslanec Vladimir Prebilič. Kot je dodal, so podnebne spremembe, migracije in ekonomske neenakosti globalni izzivi, ki zahtevajo skupne rešitve in sodelovanje.