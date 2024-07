Newyorški borzni indeksi uspešni tudi v skrajšanem prazničnem tednu

New York, 6. julija - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov uspešen teden. K rasti je zadnji dan trgovanja prispevalo slabše poročilo ministrstva za delo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v juniju, kar obeta nižanje obrestnih mer. V četrtek so bile borze zaprte zaradi dneva neodvisnosti, v sredo pa se je trgovanje končalo predčasno.