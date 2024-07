Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta zabeležila nove najvišje vrednosti, po tem ko so uradni podatki pokazali, da se trg dela v ZDA ohlaja, kar je povečalo pričakovanja o septembrskem znižanju obrestnih mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.