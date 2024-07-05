Izidi teniškega turnirja v Wimbledonu (4)
Wimbledon, 5. julija - Izidi teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu (4).
* Izidi:
- Wimbledon, grand slam (52,3 milijona evrov):
- moški:
- 3. krog:
Tommy Paul (ZDA/12) - Aleksander Bublik (Kaz/23) 6:3, 6:4, 6:2;
Grigor Dimitrov (Bol/10) - Gael Monfils (Fra) 6:3, 6:4, 6:3;
Carlos Alcaraz (Špa/3) - Frances Tiafoe (ZDA/29) 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (2), 6:2;
Jannik Sinner (Ita/1) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:1, 6:4, 6:2;
- ženske:
- 3. krog:
Jasmine Paolini (Ita/7) - Bianca Andreescu (Kan) 7:6 (4), 6:1;
Lulu Sun (NZl) - Zhu Lin (Kit) 7:6 (4), 7:6 (6);
Paula Badosa (Špa) - Darja Kasatkina (Rus/14) 7:6 (6), 4:6, 6:4;
Madison Keys (ZDA/12) - Marta Kostjuk (Ukr/18) 6:4, 6:3;
Emma Navarro (ZDA/19) - Diana Šnajder (Rus) 2:6, 6:3, 6:4;
Coco Gauff (ZDA/2) - Sonay Kartal (VBr) 6:4, 6:0;
Emma Raducanu (VBr) - Maria Sakari (Grč/9) 6:2, 6:3,
Donna Vekić (Hrv) - Dajana Jastremska (Ukr/28) 7:6 (4), 6:7 (3), 6:1.