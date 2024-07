Eko sklad z novim pozivom občanom za energetsko obnovo stavb

Ljubljana, 5. julija - Eko sklad je danes v uradnem listu objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah. Za devet različnih ukrepov sklad namenja 42 milijonov evrov. Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. maja letos dalje.