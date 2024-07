Rast novih delovnih mest v ZDA junija nekoliko upadla

Washington, 5. julija - Delodajalci v ZDA so junija odprli 206.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili. To je nekoliko manj kot mesec prej. Stopnja brezposelnosti se je malenkost povečala, in sicer z majskih štirih odstotkov na 4,1 odstotka, so pokazali danes objavljeni podatki ameriškega ministrstva za delo.