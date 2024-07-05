Izidi teniškega turnirja v Wimbledonu (2)
Wimbledon, 5. julija - Izidi teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu (2).
* Izidi:
- Wimbledon, grand slam (52,3 milijona evrov):
- moški:
- 3. krog:
Tommy Paul (ZDA/12) - Aleksander Bublik (Kaz/23) 6:3, 6:4, 6:2;
- ženske:
- 3. krog:
Jasmine Paolini (Ita/7) - Bianca Andreescu (Kan) 7:6 (4), 6:1;
Lulu Sun (NZl) - Zhu Lin (Kit) 7:6 (4), 7:6 (6);
Paula Badosa (Špa) - Darja Kasatkina (Rus/14) 7:6 (6), 4:6, 6:4;
Madison Keys (ZDA/12) - Marta Kostjuk (Ukr/18) 6:4, 6:3;
Emma Navarro (ZDA/19) - Diana Shnaider (Rus) 2:6, 6:3, 6:4.