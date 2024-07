Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 5. julija - Indeksi na newyorških borzah so trgovalni dan začeli brez enotne smeri. Vlagatelji so premlevali najnovejše podatke o trgu dela v ZDA, ki so pokazali, da je bilo junija ustvarjenih manj novih delovnih mest kot mesec prej, stopnja brezposelnosti pa se je za malenkost okrepila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.