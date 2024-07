Odbora DZ na predlog SDS o prihodnosti slovenske energetike

Ljubljana, 5. julija - Člani odborov DZ za infrastrukturo in za finance so zavrnili predlog sklepa, s katerim so želeli v SDS finančnemu ministrstvu naložiti, da SDH pozove k pripravi študije o posledicah zaprtja Teša in Premogovnika Velenje za gospodarstvo in državljane. Kot je zagotovila državna sekretarka Tina Seršen, se na to obdobje že intenzivno pripravljajo.