Gradnja prizidka Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje kmalu končana

Velenje, 5. julija - V Velenju hitijo z zaključnimi deli prizidka centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje. Dela želijo zaključiti do 23. avgusta. S prizidkom bodo uporabniki pridobili kar nekaj nujnih prostorov za izobraževanje in delo v velikosti 640 kvadratnih metrov, kar bo omogočalo boljše pogoje za izvajanje pouka in poučevanja športne vzgoje.