Zaslišanje soproge španskega premierja preložili

Madrid, 5. julija - Soproga španskega premierja Pedra Sancheza Begona Gomez se je danes zglasila na sodišču v Madridu zaradi predvidenega zaslišanja pred sodnikom v okviru predhodne preiskave zaradi suma korupcije in trgovanja z vplivom. Zaslišanje so kmalu prekinili in ga preložili na 19. julij, poročajo tuje agencije.