V Ljubljani začetek svetovnega kongresa daCi 2024

Ljubljana, 7. julija - V Ljubljani se danes začenja 16. svetovni kongres daCi 2024 - Dance and the Child International, ki je v Slovenijo pripeljal plesne strokovnjake, umetnike in mlade plesalce iz 32 držav iz vsega sveta. Kongres je namenjen predstavitvi najnovejših praks in smernic na področju plesne pedagogike.