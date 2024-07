V sklopu Ljubljana Festivala tradicionalna likovna kolonija v Križankah

Ljubljana, 7. julija - V sklopu Ljubljana Festivala se danes začenja tradicionalna mednarodna likovna kolonija v Križankah. Selektor Tomo Vran je tudi letos povabil osem likovnih umetnikov - štirje akademski slikarji in slikarke prihajajo iz tujine, štirje so iz Slovenije. Kolonija bo potekala do 12. julija.