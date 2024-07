Kolesarji lahko tudi letos pri raziskovanju Koroške uporabljajo Štrekna bus

Dravograd, 6. julija - Tudi letos poleti lahko kolesarji pri raziskovanju Koroške in širše okolice računajo na Štrekna bus, ki bo z vožnjami med Velenjem, Dravogradom in Labotom začel danes. Vožnje bodo potekale dvakrat dnevno ob sobotah in nedeljah, in sicer do 29. septembra. Od začetka obratovanja leta 2019 je Štrekna bus prepeljal preko 2200 koles in 2700 potnikov.