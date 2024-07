Ob obravnavi poročila o delu policije v letu 2023 številna opozorila o kadrovski problematiki in problematiki medvrstniškega nasilja

Ljubljana, 5. julija - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je seznanil s poročilom o delu policije v letu 2023. V razpravi so se vrstila številna opozorila o kadrovski problematiki na policiji in o problematiki medvrstniškega nasilja. Delež mladoletniške kriminalitete je bil glede na celoto lani najvišji v zadnjih desetih letih.