V požaru v ljubljanskem centru za ravnanje z odpadki nastalo približno 20.000 evrov škode

Ljubljana, 5. julija - V četrtkovem požaru v Regijskem centru za ravnanje z odpadki na območju Viča je pogorelo za približno 400 kubičnih metrov odpadnega kosovnega materiala, med njimi mize in stoli. Škoda je nastala tudi na bližnjem objektu. Materialna škoda znaša približno 20.000 evrov. Po do zdaj zbranih obvestilih je prišlo do samovžiga na vrhu kosovnih odpadkov.