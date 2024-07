Keir Starmer - odvetnik, ki je popeljal laburiste nazaj na oblast

piše Sara Kovač

London, 5. julija - Po veliki zmagi laburistov na parlamentarnih volitvah bo njihov vodja Keir Starmer postal novi premier. Stranko je nekdanji odvetnik, ki je šele leta 2015 prvič sedel v poslanske klopi, popeljal do prve zmage po letu 2005. Obljublja obdobje narodnega preporoda, njegovi podporniki pa verjamejo, da bo kos velikim izzivom, ki so pred njim in državo.