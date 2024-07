Delo o večnem opominjanju na očitno (5. 7.)

Ljubljana, 4. julija - Andrej Predin v komentarju Branje kot podnebna sprememba piše o tem, da govoriti o pomembnosti branja za posameznikov razvoj, za družbo in nacionalno zavest sodi v isto kategorijo kot opozarjanje na ekološke spremembe in prežečo naravno kataklizmo. Avtor meni, da so na tvoji strani vsa dejstva, dobljeni so vsi argumenti, stanje pa se slabša.