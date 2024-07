Fajon v Braziliji podpisala memorandum o sodelovanju v turizmu in sporazum o zračnem prometu

Brasilia, 4. julija - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je začela uradni obisk v Braziliji, kjer se je sestala z zunanjim ministrom Maurom Vieiro. Fajon in Vieiro sta v pogovorih potrdila odlične odnose med državama, rezultat obiska pa sta tudi podpisa sporazuma o zračnem prometu in memoranduma o sodelovanju v turizmu, so sporočili z ministrstva.