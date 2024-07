Pogačar: Na kronometru je favorit zagotovo Evenepoel

Dijon, 4. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je varno prišel do cilja stresne šeste etape dirke po Franciji od Macona do Dijona. Danes mu je večino časa ob strani stala ekipa emiratov, v petek pa se bo sam boril proti uri na prvem od dveh kronometrov na Touru.