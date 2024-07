Vlada s predlogom resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ljubljana, 4. julija - Vlada je določila besedilo predloga resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 ter ga poslala državnemu zboru. Poudarek je na preventivi, zmanjšanju tveganj nesreč in njihovemu preprečevanju ter prizadevanjih za krepitev odpornosti družbe in posameznika na naravne in druge nesreče.