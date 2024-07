Vlada z zeleno lučjo za umestitev novega daljnovoda med Kočevjem in Črnomljem

Ljubljana/Kočevje/Črnomelj, 4. julija - Vlada je na današnji seji izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za graditev novega dvojnega 110-kilovoltnega daljnovoda v občinah Kočevje in Črnomelj. Ta bo med drugim povečal zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema v Beli krajini in na Kočevskem, so po seji vlade sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.