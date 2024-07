Vlada se je seznanila s strategijo razvoja STA in finančnimi potrebami za 2025 in 2026

Ljubljana, 4. julija - Vlada se je danes seznanila s strategijo razvoja Slovenske tiskovne agencije (STA) za obdobje 2024-2027 in predlogom državnega sofinanciranja izvajanja javne službe informiranja medijev in javnosti. Za 2025 so predvideni stroški za izvajanje javne službe 2,48 milijona evrov, za 2026 pa 2,53 milijona evrov.