Slovenija razmišlja o nakupu francoske oborožitve

Ljubljana, 4. julija - Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu pisma o nameri med obrambnima ministrstvoma Slovenije in Francije. S podpisom pisma se bodo začeli vsi potrebni postopki za morebitno nabavo in uvedbo topniških oborožitvenih sistemov caesar in sistemov zračne obrambe mistral v Slovensko vojsko.