S koncertom Tee Vidmar in Irene Z. Tomažin začetek glasbenega cikla v Rudniku Sitarjevec Litija

Ljubljana, 5. julija - S koncertom Tee Vidmar in Irene Z. Tomažin v rovu Rudnika Sitarjevec Litija se drevi začenja nov koncertni cikel sodobne eksperimentalne glasbe, ki ga organizira Kulturni center Litija. V glasbenem ciklu, ki so ga naslovili 10 stopinj / 100 odstotkov se bo enkrat na mesec do novembra zvrstilo pet zvočnih dogodkov eksperimentalne glasbe.