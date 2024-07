New York, 4. julija - Newyorški borzni parket danes zaradi praznika miruje, saj v ZDA obeležujejo dan neodvisnosti. Sredino trgovanje so indeksi sklenili brez enotne smeri. Dobro razpoloženi so medtem danes vlagatelji na evropskih borzah, ki so hkrati v pričakovanju izidov volitev na Otoku.