SKB svari pred lažnimi sporočili o združitvi bank

Ljubljana, 4. julija - SKB banka v zadnjem času beleži povečano število lažnih elektronskih in SMS-sporočil ter klicev, ki izhajajo iz skorajšnje dokončne združitve SKB z Novo KBM, s katerimi poskušajo goljufi priti do osebnih in bančnih podatkov posameznikov. Kot poudarjajo, banka do združitve strank ne bo spraševala po podatkih bančnih kartic.

SKB banka poziva k previdnosti pred elektronskimi ali SMS-sporočili oz. klici, ki od njihovih strank zahtevajo, da v spletne obrazce vnesejo osebne ali bančne podatke.

"SKB banka do združitve od strank ne bo zahtevala nikakršne nove ali dodatne aktivacije Moj@SKB mobilne banke in SKB Net ali Pro SKB NET spletne banke ali vas spraševala po podatkih kartice: številki, veljavnosti ali kodi na hrbtni strani," so v banki zapisali v obvestilu uporabnikom njihove mobilne banke.

Pri SKB strankam svetujejo, naj se na tovrstna sporočila ne odzivajo, naj ne odpirajo povezav in ne vnašajo podatkov svojega računa ter enkratnih gesel za potrditev prijave in plačil. Obenem naj neznancem nikoli ne zaupajo zaupnih osebnih podatkov, kot so uporabniška imena, gesla, PIN-kode, elektronski naslovi in številke bančnih kartic.

V kolikor stranke niso prepričane o verodostojnosti prejetega sporočila, naj se obrnejo na SKB Klicni center na telefonsko številko 01 471 55 55, so še navedli.

Proces združevanja Nove KBM in SKB banke teče od lanskega februarja, ko je skupina OTP kupila Novo KBM. Pred tem je konec leta 2019 vstopila na slovenski trg z nakupom SKB banke.

Evropska centralna banka in Banka Slovenije sta konec junija izdali dovoljenji za združitev Nove KBM in SKB banke v eno pravno entiteto. Njuna združitev je predvidena 22. avgusta, naslednji dan pa bodo združeno banko preimenovali v OTP banko.

Zamenjavo logotipa bank z novim logotipom OTP banke bodo izvajali postopoma. Sedež te banke bo v Ljubljani. Združitev bo prinesla pomembne spremembe predvsem za stranke SKB banke, ki bodo predvidoma 1. septembra vključene v informacijski sistem Nove KBM in bodo začele uporabljati nove ali prilagojene bančne produkte.