Dobovec dobil uvodne tekmece v ligi prvakov

Nyon, 4. julija - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so danes opravili žreb glavnega dela lige prvakov v futsalu v sezoni 2024/25. Slovenski prvak Dobovec si bo vstop v elitni del skušal izboriti v skupini 3, v njej so tudi španska Mallorca, v minulih dveh sezonah najboljša v tem tekmovanju, ter hrvaški Dinamo in romunski Galati.