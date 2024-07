Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil več kot pol odstotka

Ljubljana, 4. julija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,68 odstotka na 1581,93 točke. Navzgor so ga potisnile predvsem delnice NLB, ki so se podražile za 1,59 odstotka. Ob skupnem prometu 785.999 evrov so bile najprometnejše ravno delnice NLB, ki so prispevale dobro tretjino.