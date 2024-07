Ob povečani dejavnosti Etne poziv prebivalcem k spremljanju razmer

Rim, 4. julija - Italijanska civilna zaščita je pozvala prebivalce na območju ognjenika Etna na Siciliji k spremljanju razmer in doslednemu upoštevanju napotkov civilne zaščite, potem ko so v sredo na območju vulkana zabeležili povečanje tresljajev, izbruhe in majhne izlive lave.