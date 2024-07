Kitajski in nemški proizvajalci avtomobilov kritični do dodatnih carin

Peking/Bruselj, 4. julija - Kitajska gospodarska zbornica je izrazila "globoko razočaranje" nad odločitvijo Evropske komisije, da uvede začasne dodatne carine na uvoz kitajskih električnih avtomobilov v EU. Do poteze so kritični tudi kitajski in nemški proizvajalci avtomobilov. Slednji se bojijo, da bi lahko postali tarča kitajskih protiukrepov.