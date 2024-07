Za krepitev kibernetske varnosti EU več kot 210 milijonov evrov

Bruselj, 4. julija - Evropska komisija je danes objavila več kot 210 milijonov evrov vredne razpise v okviru programa za digitalno Evropo za predloge za krepitev kibernetske varnosti in digitalnih zmogljivosti po vsej EU. Prijave na razpise so možne do 21. novembra oziroma 21. januarja, so sporočili iz Bruslja.